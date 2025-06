Albania Fashion Week: Settimana della Moda Ufficiale

Nuova era: dove tradizione e innovazione globale si fondono per ridefinire il futuro della moda albanese

Nel cuore dei Balcani, l’Albania sta per vivere un momento storico che la proietterà sulla mappa mondiale della moda: l’Albania Fashion Week. Questo evento, che segna una nuova era per il panorama creativo del Paese, mira a diventare una tradizione annuale di grande impatto internazionale.

L’evento celebra non solo la moda, ma anche la cultura, l’arte e il patrimonio albanese, posizionando Tirana come una nuova capitale della moda a livello globale. Al centro di questa iniziativa c’è Gentiana Dervishi, una professionista con una lunga carriera nel mondo della moda, Presidente dell’Associazione italiana APS Showteam, che ha portato il suo vasto know-how internazionale, maturato con la GX Fashion Week Milan|Paris, per dare vita a un progetto rivoluzionario.

Originaria di Maminas, nel distretto di Durazzo, ha trasformato il suo legame con la terra natale in un’opportunità per elevare la scena fashion albanese, combinando tradizione e innovazione. Sotto la sua guida, l’evento non si limita a celebrare la bellezza e lo stile, ma si propone di trasformare l’Albania in un punto di riferimento per l’industria creativa mondiale. La Fashion Week non sarà solo una passerella di sfilate, ma un evento completo che unisce moda, arte e cultura albanese.

Tra gli highlights dell’evento troviamo sfilate di moda, dove designer albanesi e internazionali presenteranno le loro creazioni, intrecciando influenze locali con le tendenze globali, per un’esperienza che celebra la moda come espressione dell’identità culturale. Inoltre, l’evento darà spazio alle tradizioni artigianali, come ricami e lavori manuali, che testimoniano il patrimonio culturale del paese.

Le conferenze e seminari esploreranno il rapporto tra la cultura e l’industria globale della moda, offrendo un’opportunità unica di dialogo e apprendimento. Media globali, VIP e professionisti della moda si uniranno all’evento, creando opportunità di visibilità per il talento albanese e per un network internazionale di settore. Non sarà solo un’opportunità per promuovere la moda, ma anche un motore di cambiamento sociale.

L’evento si distinguerà per il suo impegno verso l’inclusività e la diversità, favorendo opportunità per talenti provenienti da contesti svantaggiati, e lanciando programmi di mentoring ed empowerment femminile. Si prevede, inoltre, di offrire una visibilità significativa ai giovani designer, che avranno l’occasione di mostrare il loro lavoro in un contesto internazionale.

L’impegno per la sostenibilità sarà un altro punto focale dell’evento, con conferenze dedicate alla moda sostenibile e workshop su tecniche artigianali tradizionali, che promuovono un approccio consapevole alla moda e al design. Albania Fashion Week avrà anche un impatto economico importante. L’evento rappresenterà un’opportunità per stimolare l’industria tessile locale, attrarre investimenti internazionali e creare nuovi posti di lavoro.

Il flusso di visitatori e partecipanti contribuirà allo sviluppo dell’economia locale, con una rilevanza significativa sul turismo, sulla gastronomia e su altri settori economici che beneficeranno dell’afflusso di pubblico internazionale. Tra gli obiettivi principali si amplificherà la promozione dei talenti locali, creando uno spazio dove stilisti e designer albanesi possano emergere e collegarsi con nomi affermati dell’industria globale. L’evento si propone di diventare un appuntamento fisso nel calendario internazionale della moda, elevando il profilo dell’Albania nel mondo e posizionando Tirana come una nuova destinazione per la moda, l’arte e la cultura.

Altri obiettivi cruciali includono la valorizzazione del patrimonio culturale del paese, che sarà al centro di molte delle attività proposte, e il rafforzamento del settore moda albanese, creando ponti di collaborazione tra il paese e le piattaforme internazionali del settore. Un passo epocale per il futuro di un paese che guarda con passione e determinazione al suo potenziale nel panorama mondiale del fashion, confermandosi primo nella rapidità di espansione economica e tecnologica.

comunicato stampa