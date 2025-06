Cirielli alla Sede di Roma dell’Alleanza fra Bioversity International ed il Centro Internazionale per l’Agricoltura Tropicale

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha visitato oggi la sede di Roma dell’Alleanza fra Bioversity International ed il Centro Internazionale per l’Agricoltura Tropicale (CIAT), federazione di organizzazioni non governative impegnate in diversi progetti di cooperazione allo sviluppo, venendone ricevuto dal Direttore Generale, Juan Lucas Restrepo.

Durante l’incontro è stato confermato il sostegno della cooperazione italiana alle attività dell’Alleanza, che opera in Asia, Africa, Oceania e nelle Americhe nei settori della sicurezza alimentare, della biodiversità, e della nutrizione.

Il Vice Ministro ha, in particolare, sottolineato l’importanza della presenza a Roma di un’organizzazione internazionale di alto profilo tecnico, che contribuisce in modo concreto agli obiettivi prioritari della nostra cooperazione, rafforzando il ruolo dell’Italia nel settore della sicurezza alimentare soprattutto in Africa con progetti dedicati al rafforzamento di catene sostenibili del valore nell’agricoltura nello spirito del Piano Mattei. (foto di repertorio)

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/06/visita-del-vice-ministro-cirielli-alla-sede-di-roma-dellalleanza-fra-bioversity-international-ed-il-centro-internazionale-per-lagricoltura-tropicale/