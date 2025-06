Frosinone: Un arresto per detenzione abusiva di armi, ricettazione e droga

Brillante operazione dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri che hanno tratto in arresto un cittadino straniero 32enne residente a Boville Ernica, già censito in banca dati delle FF.PP., per reati in materia di armi e sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio perlustrativo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, notavano nei pressi dell’uscita della Superstrada SR214 di Castelmassimo, in territorio del Comune di Veroli, un’autovettura sospetta, che sottoponevano a controllo.

Alla guida del veicolo vi era un giovane che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 0,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, due coltellini a serramanico, un palanchino del tipo “piede di porco” e la somma di euro 1.250,00 in banconote di vario taglio.

Gli operanti quindi decidevano di estendere la perquisizione anche all’abitazione del soggetto, sita in Boville Ernica, e qui rinvenivano materiale per il confezionamento dello stupefacente e due pistole, un revolver calibro 38 special con sei cartucce calibro 38, illecitamente detenuto, e una replica di libera vendita ma priva del tappo rosso.

L’uomo veniva arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di convalida e giudizio direttissimo.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comunicato Stampa – Fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/detenzione-abusiva-di-armi-ricettazione-droga-ed-altro.-un-arresto