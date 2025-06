Marsala (Tp): Arrestate 2 persone per furto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato due uomini per furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una donna, al suo rientro in casa si accorgeva che la porta era stata forzata, avvisava quindi un Carabiniere che libero dal servizio interveniva, arrestando in fragranza di reato un 34enne marsalese che dopo aver forzato la porta veniva sorpreso nella camera da letto intento ad asportare materiale informatico e abbigliamento, gli immediati accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Marsala subito dopo l’arresto, consentivano di appurare che poco prima di essere scoperto, il ladro aveva già portato via un televisore cedendolo ad un pusher di un’abitazione limitrofa a quella della vittima in cambio di stupefacente.

I militari procedevano quindi ad una perquisizione presso l’abitazione del secondo uomo uno straniero 36enne, al termine della quale veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto nella sua abitazione, oltre alla refurtiva che veniva restituita alla legittima proprietaria, venivano rinvenuti: 2 involucri contenenti 52 grammi di marijuana, 2 piante di canapa indica, 2 involucri contenenti 30 grammi di hashish ed “occultato all’interno del water”, un involucro contenente 14 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Dopo la convalida degli arresti, il 34enne è stato sottoposto alla misura cautelate dell’obbligo di dimora nel Comune di Marsala con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre il 36enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Comunicato Stampa – Fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/carabiniere-fuori-servizio-consente-di-arrestare-due-persone