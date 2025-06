Spazio: dopo 41 anni l’India lancia il suo secondo astronauta in orbita

L’India festeggia il successo del lancio della missione Axiom-4 (Ax-4), che ha portato in orbita il capitano di gruppo Shubhanshu Shukla. Egli è il secondo indiano a viaggiare nello spazio e sarà il primo a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Questo evento storico, 41 anni dopo il volo di Rakesh Sharma, rafforza le ambizioni spaziali indiane, che includono una stazione spaziale entro il 2035 e un astronauta sulla Luna entro il 2040.

La missione Ax-4, guidata dall’ex astronauta NASA Peggy Whitson, è decollata dalla Florida ed è frutto di una collaborazione tra NASA, Isro (agenzia spaziale indiana), ESA e SpaceX.

Shukla, 39 anni e pilota da caccia, è uno dei quattro ufficiali dell’aeronautica indiana selezionati per il futuro volo spaziale umano del Paese nel 2027. L’Isro ha investito 5 miliardi di rupie per il suo addestramento e per il posto a bordo.

Subito dopo il decollo, Shukla ha inviato un messaggio all’India: “Siamo tornati nello spazio dopo 41 anni. Questo non è l’inizio del mio viaggio verso la ISS, è l’inizio del volo spaziale umano dell’India” (fonte BBC).

Il lancio, trasmesso in diretta, ha scatenato festeggiamenti in tutto il Paese, con il Primo Ministro Narendra Modi che ha accolto con favore il successo, sottolineando come l’astronauta porti con sé le speranze di 1,4 miliardi di indiani.

