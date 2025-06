Teatro nei Capoluoghi, Capponi: “destinati 2,5mln per il miglioramento delle infrastrutture”

“I principali teatri calabresi, che nei cinque capoluoghi di provincia svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione di quelle rappresentazioni necessarie a mantenere vivo l’interesse per il teatro di qualità e le opere che maggiormente lasciano il segno, contribuendo al riconoscimento che anche nella nostra regione si vola alto, da oggi possono contare su un finanziamento complessivo di 2 milioni e mezzo di euro.

Questi fondi sono destinati al miglioramento delle infrastrutture, per una corretta fruizione di un ambiente che necessariamente deve essere all’altezza delle rappresentazioni che si svolgono al proprio interno. L’obiettivo è aumentare il comfort per una migliore fruizione e, di conseguenza, una maggiore frequentazione da parte del pubblico”.

È quanto afferma l’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, in riferimento all’approvazione del decreto che destina i finanziamenti ai Comuni capoluogo di provincia e che sostanzialmente dà il via operativo al progetto “Teatro nei Capoluoghi”, finanziato con Delibera Cipess numero 17 del 23/04/2024 e rientrante negli interventi concertati e inseriti nell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione che la Regione Calabria ha sottoscritto con il Governo il 16 febbraio 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027.

“L’esigenza, non amo chiamarla concessione, – sottolinea Caterina Capponi – di attuare questo intervento è nata da un confronto con gli amministratori delle città capoluogo, i quali hanno espresso unanimemente la necessità di realizzare interventi migliorativi delle proprie infrastrutture teatrali. Ho ritenuto quindi doveroso impegnarmi per riuscire a soddisfare le loro istanze, che coincidono con le necessità delle persone che frequentano le sale teatrali. La Giunta Regionale ha quindi deliberato in tal senso, per supportare questa iniziativa che rappresenta un tassello strategico del più ampio piano triennale 2025-27 del sistema teatrale regionale”.

Comunicato Stampa