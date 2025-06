Meteo in Italia: ondata di caldo record e rischio di violenti temporali

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore eccezionale entro domenica, causata dall’anticiclone africano. Le temperature elevate, previste fino a 40°C in diverse città del Centro-Nord e del Sud, unite all’elevata umidità, creeranno le condizioni per lo sviluppo di forti temporali, in particolare nelle regioni settentrionali.

Il Nord-Est sarà la zona più colpita tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina, con possibili grandinate dovute all’aria calda che, salendo in quota, genererà intense correnti verticali.

Nonostante questi fenomeni, l’escalation termica non subirà battute d’arresto. Città come Firenze, Bologna e Cremona potrebbero raggiungere i 40°C, mentre altre si attesteranno sui 37-38°C.

Si prevede che il caldo persisterà anche nel mese di luglio. Preoccupante è anche la previsione di un nuovo record dello zero termico, che tra sabato e domenica potrebbe superare i 5200 metri, aggravando la già critica situazione dei ghiacciai.

Al. Co.