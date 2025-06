Terzo Mandato Governatori: Emendamento Lega non passa, Fratelli d’Italia si astiene

Si è concluso con un netto insuccesso parlamentare il tentativo della Lega di introdurre il terzo mandato consecutivo per i presidenti di Regione. L’emendamento proposto dal Carroccio, volto a modificare la normativa vigente, è stato infatti bocciato in sede di Commissione Affari Costituzionali del Senato.

La proposta ha raccolto un consenso limitato, ottenendo soltanto 5 voti favorevoli, provenienti, oltre che dalla Lega stessa, anche da Italia Viva e dal rappresentante delle Autonomie, evidenziando una scarsa convergenza anche all’interno della maggioranza.

A fronte di questo esito, i voti contrari si sono attestati a 15, manifestando una ferma opposizione trasversale all’iniziativa. Particolare rilievo assumono le astensioni di figure chiave come il Presidente della Commissione, senatore Alberto Baldoni (Fratelli d’Italia), e del collega di partito, senatore Domenico Matera.

L’astensione di esponenti di spicco del principale partito di governo, in un contesto dove l’emendamento mirava a un’apertura significativa sui mandati, suggerisce una distanza strategica o una non piena condivisione della linea leghista, lasciando aperti interrogativi sulle future dinamiche interne alla coalizione di centrodestra e sulla possibilità che la questione del terzo mandato possa riemergere in altre forme o sedi parlamentari, dato il dibattito ancora acceso su questo tema.

Federica Romeo