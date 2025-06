Dazi USA-UE: L’Europa valuta la controproposta Americana, “tutte le opzioni sul tavolo”

L’Unione Europea ha ricevuto la controproposta degli Stati Uniti in merito alla disputa sui dazi e la sta attentamente valutando. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sottolineando la disponibilità di Bruxelles a raggiungere un’intesa ma, al contempo, la prontezza a fronteggiare l’eventualità di un mancato accordo.

“Il nostro messaggio è chiaro: siamo pronti per un accordo,” ha affermato von der Leyen, evidenziando la volontà dell’UE di trovare una soluzione diplomatica. Tuttavia, la presidente ha aggiunto con fermezza che l’Europa “si sta preparando all’eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente,” un segnale che Bruxelles non intende cedere su principi fondamentali. “Tutte le opzioni sono sul tavolo,” ha ribadito, lasciando intendere la possibilità di reazioni mirate qualora i negoziati non dovessero produrre i risultati sperati.

Intanto, un segnale distensivo è giunto dalla Casa Bianca, che ha ventilato una possibile proroga della scadenza del 9 luglio per l’applicazione dei dazi. Questa mossa potrebbe concedere ulteriore tempo ai negoziatori per limare le divergenze e trovare un terreno comune, allentando la pressione che grava sui rapporti commerciali transatlantici.

La disputa sui dazi, che ha radici in contenziosi commerciali di lunga data e più recenti politiche protezionistiche, rappresenta una sfida significativa per l’economia globale. La speranza è che le parti riescano a capitalizzare su questa apertura al dialogo per scongiurare un’escalation che potrebbe avere ripercussioni negative per entrambi i blocchi e per il commercio internazionale.