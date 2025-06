Due vittime per incidente sulla A1 a Roma Sud

22:00 – Un drammatico incidente stradale ha causato la morte di due persone, marito e moglie, all’altezza del bivio per la dirmazione Roma Sud sull’autostrada A1.

Nell’incidente in cui è stato coinvolto anche un furgone sono rimasti gravemente feriti anche i figli della coppia e sono stati trasportati in ospedale con l’intevento dell’elisoccorso.

Anche il conducente del furgone è rimasto ferito nell’incidnte le cui cause sono ancora da chiaire. Il tratto dell’autostrada A1 è stato temporaneamente chiuso per la messa in sicurezza e per agevolare l’opera dei soccorritori.

FMP