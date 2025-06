Nuovo tunnel di Tenda: i ministri Salvini e Tabarot alla cerimonia per l’apertura al transito

Opera fondamentale per i cittadini, il lavoro e il turismo in Italia e Francia

Si è svolta oggi la cerimonia per l’apertura al transito del nuovo tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja.

L’evento si è tenuto alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot all’imbocco del tunnel, lato italiano, nel Comune di Limone Piemonte (CN) e, successivamente, all’imbocco del tunnel nel Comune di Tenda, sul lato francese.

Grande soddisfazione del ministro Salvini per questa opera che finalmente torna a collegare l’Italia con la Francia, fondamentale per cittadini, lavoro e turismo.

Il nuovo tunnel sarà aperto al traffico nella giornata di domani, sabato 28 giugno, dalle 12:00 alle 21:00; domenica 29 dalle 06:00 alle 21:00 e per tutti i weekend a seguire. Nei giorni feriali sono previste ulteriori aperture. A metà luglio sarà valutata l’estensione dell’orario. Il transito all’interno del nuovo tunnel sarà regolato a senso unico alternato.

Presenti all’evento anche il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il prefetto di Cuneo Mario Savastano.

Hanno partecipato alla cerimonia i membri delle delegazioni italiana e francese della Conferenza Intergovernativa Italia-Francia, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli Enti locali regionali e provinciali e i primi cittadini del territorio, in particolare il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, e di Tenda, Jean-Pierre Vassallo.

Presenti il commissario di Governo, Nicola Prisco, e i rappresentanti dell’Impresa Consorzio Stabile Edilmaco. Hanno partecipato per Anas (società del Gruppo FS Italiane) l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, il presidente Giuseppe Pecoraro, il responsabile della Struttura Territoriale del Piemonte e della Valle d’Aosta Angelo Gemelli. L’apertura al traffico del nuovo tunnel di Tenda ripristinerà il collegamento attraverso le valli Vermenagna e Roja, interrotto nell’autunno del 2020 dalla devastazione provocata dalla tempesta Alex. L’opera originaria, all’epoca della sua inaugurazione nel 1882, con i suoi 3.182 metri, era il tunnel stradale più lungo mai costruito.

Al fine di adeguare il valico alle attuali esigenze di circolazione, elevare il livello di sicurezza stradale e velocizzare i collegamenti internazionali, la Commissione Intergovernativa per il Miglioramento dei Collegamenti Franco-Italiani nelle Alpi del Sud (CIG) ha previsto la realizzazione di un nuovo tunnel e l’allargamento di quello esistente, oltre all’adeguamento della viabilità di accesso sul versante francese con l’eliminazione di due dei quattro tornanti attualmente presenti. L’ultimazione degli interventi è prevista per la primavera 2026.

Fino a settembre 2025 è previsto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Questa interdizione è disposta in via precauzionale e sarà eliminata una volta che tutte le installazioni della galleria – già realizzate e collaudate – saranno gestite dal programma centralizzato della galleria.

La nuova galleria è lunga 3.200 metri con una carreggiata larga complessivamente 6,5 metri che ospita una corsia di marcia di 3,5 metri, una corsia di emergenza di 2,7 metri e una banchina di 0,3 metri.

Il tunnel è dotato degli impianti più moderni in termini di dotazioni di sicurezza con specifiche installazioni per la rilevazione degli incendi e sensori per la rilevazione dei gas e del particolato nell’aria. Gli impianti comunicano con la Sala Operativa Territoriale Anas di Torino e con le altre dotazioni del tunnel come i pannelli a messaggio variabile per la diffusione in tempo reale di messaggi di servizio.

L’investimento complessivo per la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, compresi gli interventi post-alluvione e le opere esterne lato Italia e lato Francia, ammonta a circa 210 milioni di euro.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-tunnel-di-tenda-i-ministri-salvini-e-tabarot-alla-cerimonia-per-lapertura