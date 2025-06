Ucraina: Raid russo su Odessa, 2 morti e 14 feriti. Edificio residenziale colpito

La città portuale di Odessa, nel sud dell’Ucraina, è stata nuovamente scenario di un violento attacco notturno russo, che ha lasciato sul terreno un bilancio tragico: due vittime e quattordici feriti. L’incursione, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità delle aree urbane agli assalti aerei.

Un drone ha centrato in pieno un edificio residenziale di 21 piani, scatenando un vasto incendio che ha intrappolato numerosi residenti all’interno dei propri appartamenti. Le vittime identificate sono una coppia di coniugi, mentre tra i feriti si contano diversi minori.

Le squadre di soccorso, intervenute prontamente, sono riuscite a trarre in salvo cinque persone, ma le operazioni proseguono in un contesto di grande drammaticità. L’episodio di Odessa sottolinea la persistente minaccia che incombe sui centri abitati ucraini, in un conflitto che continua a mietere vittime civili.

