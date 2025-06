Italia nella morsa del calore: 21 città in allerta rossa, massime vicine ai 40 gradi

L’Italia rimane stretta nella morsa di un’ondata di calore persistente, che da diversi giorni sta mettendo a dura prova il territorio nazionale. La giornata odierna vede un aggravamento della situazione, con ben ventuno città per le quali è stata diramata l’allerta di livello massimo, il cosiddetto “bollino rosso”, indicatore di un rischio elevato per la salute dell’intera popolazione, non solo per le categorie più vulnerabili.

Le località interessate da questa condizione critica si estendono da nord a sud della penisola: si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo.

Le previsioni meteorologiche, purtroppo, non indicano un’imminente attenuazione del fenomeno: le condizioni di caldo intenso e afa sono destinate a perdurare per i prossimi giorni, con le colonnine di mercurio che potranno sfiorare o addirittura superare la soglia dei 40 gradi Celsius in diverse aree.

Questa prolungata esposizione a temperature estreme richiede massima cautela e l’adozione di tutte le precauzioni necessarie per mitigare i rischi per la salute pubblica.

