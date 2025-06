ULAANBAATAR (Mongolia) – Dopo un’entusiasmante settimana di gare a Ulaanbaatar, in Mongolia, Spagna e Paesi Bassi si sono aggiudicati i loro primi titoli in assoluto alla Coppa del Mondo FIBA ​​3×3 2025.

50.000 tifosi hanno partecipato all’evento durante la settimana e hanno potuto vivere momenti storici durante tutta la competizione, culminando in un’imperdibile giornata finale e in due fantastiche finali.

La partita maschile del torneo si è conclusa con una sfida epica, con la Spagna che ha affrontato la Svizzera. I tiri potenti da oltre l’arco hanno permesso alla Spagna di dettare il ritmo fin dall’inizio, con la Svizzera che ha avuto difficoltà a commettere falli.

Un grande passo indietro di due punti di Diego De Blas ha dato alla Spagna un vantaggio di cinque punti (10-5) dopo tre minuti giocati, e il 24enne è stato presente ovunque durante questa finale, contribuendo con grandi momenti sia in attacco che in difesa.

Mettendo a segno la sua quarta doppietta della partita a 2:21 dalla fine, De Blas ha portato la Spagna a un solo punto dalla vittoria prima che il suo compagno di squadra Iván Aurrecoechea sigillasse la vittoria in modo più enfatico di chiunque altro abbia mai assicurato una vittoria nella Coppa del Mondo 3×3 con una schiacciata fragorosa che ha sancito la vittoria per 21-17 della Spagna e il suo primo titolo nella Coppa del Mondo 3×3.

Nella finale femminile, il viaggio da favola della Mongolia ha dovuto affrontare un ultimo ostacolo per assicurarsi per la prima volta in assoluto la vittoria nella Coppa del Mondo 3×3: le olandesi, testa di serie numero uno, si sono messe sulla loro strada.

La migliore squadra del mondo con la migliore giocatrice, Noortje Driessen, ha dimostrato fin dall’inizio di meritare entrambi i titoli, poiché la sua difesa soffocante ha tenuto la Mongolia onesta e ha impedito alla squadra di casa di scaldarsi dal perimetro, caratteristica che era stata una delle caratteristiche del suo percorso fino a questo punto della competizione.

Un tiro da due punti di Driessen a tre minuti dalla fine ha portato il distacco a otto punti, imponendo ai padroni di casa una scalata ardua, ma il primo tiro da due punti della Mongolia a 90 secondi dalla fine ha dato speranza al pubblico di casa.

Nonostante la pressione, gli olandesi hanno mantenuto la calma e si sono assicurati per la prima volta il titolo di Coppa del Mondo 3×3.

Classifica maschile

1. Spagna; 2. Svizzera; 3. Serbia; 4. Germania; 5. Stati Uniti; 6. Porto Rico; 7. Lettonia; 8. Cina; 9. Paesi Bassi

10. Australia; 11. Austria; 12. Giappone; 13. Canada; 14. Gran Bretagna; 15. Belgio; 16. Lituania; 17. Francia; 18.Montenegro; 19. Mongolia; 20. Madagascar

Classifica femminile

1. Paesi Bassi; 2. Mongolia; 3.Canada; 4. Polonia; 5. Australia; 6. Stati Uniti; 7. Spagna

8. Francia; 9. Giappone; 10. Cina; 11. Germania; 12. Ungheria;13. Repubblica Ceca; 14. Brasile

15. Italia; 16. Austria; 17. Lettonia; 18. Ucraina; 19. Cile; 20. Madagascar

