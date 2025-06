Milano, insegna si stacca parzialmente dal grattacielo Hadid: Area CityLife in sicurezza

13:00 – Momenti di apprensione questa mattina nel cuore di CityLife a Milano, dove un’insegna si è staccata dal grattacielo Torre Hadid, sede del gruppo assicurativo Generali. Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni a persone o strutture circostanti e l’area è stata prontamente messa in sicurezza. L’allarme è scattato quando alcuni frammenti dell’insegna “Generali” sono caduti a terra. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con quattro mezzi, e delle Forze dell’Ordine, inclusi gli agenti della Polizia locale. La zona sottostante la torre è stata immediatamente isolata e il passaggio pedonale interdetto per precauzione.

Generali ha confermato l’episodio con una nota, specificando che la situazione è stata “prontamente gestita con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa”. Nonostante la rapida gestione, le autorità hanno deciso di chiudere la fermata della metropolitana M5 di piazza Tre Torri e l’adiacente CityLife Shopping District.

Al momento, le operazioni di messa in sicurezza dell’ insegna sul grattacielo Hadid a Milano sono considerate concluse e la situazione è sotto controllo. Restano da accertare le cause precise del cedimento dell’insegna.

