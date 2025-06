Una bimba di 8 anni è morta annegata in una piscina del Parco Acquatico a Rende. Ancora una tragedia che vede coinvolta una piccola vittima. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente il personale delle forze dell’ ordine e i sanitari del 118 ma per la bimba non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti indagano per capire la dinamica esatta del drammatico evento. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace