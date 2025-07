Cadore: frana a San Vito blocca la Statale 51, accesso a Cortina compromesso

Una nuova e significativa frana si è verificata nella notte a San Vito di Cadore, in località Dogana Vecchia, riversandosi sulla Statale 51 di Alemagna. L’evento ha interrotto il principale collegamento stradale, complicando notevolmente l’accesso a Cortina d’Ampezzo dalla pianura.

Fortunatamente, al momento dell’accaduto, nessun veicolo o persona è rimasto coinvolto, scongiurando un bilancio ben più grave. La Statale 51 è stata immediatamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 95,300 e il km 92,000, proprio all’altezza del centro abitato di San Vito di Cadore.

La massa detritica, con un fronte di circa 100 metri di lunghezza e un’altezza di 4 metri, testimonia l’entità del distacco. Sul posto, le squadre dei Vigili del Fuoco di Belluno e Verona sono prontamente intervenute, supportate da due pale gommate, un escavatore e un camion, per avviare le complesse operazioni di rimozione del materiale e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Impegnati anche i distaccamenti locali di Cortina e il distaccamento volontario di San Vito di Cadore, a sottolineare la mobilitazione congiunta per affrontare l’emergenza in un’area ad alta vocazione turistica, per la quale la viabilità è di cruciale importanza. La situazione è costantemente monitorata per valutare i tempi necessari alla riapertura.

