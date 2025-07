Corso Garibaldi, traverse e Lungomare Falcomatà: partito il nuovo calendario di esposizione delle utenze non domestiche

A darne notizia l’Assessore Burrone, dopo un incontro di concertazione con Camera di Commercio, Confcommercio e Confesercenti in un’ottica di collaborazione con gli esercenti per il miglioramento del servizio di raccolta per le utenze non domestiche food e no food

È partito il calendario di esposizione delle utenze non domestiche relative al Corso Garibaldi, traverse e Lungomare Falcomatà per una Reggio bella, gentile e sostenibile.

A darne notizia è Filippo Burrone, Assessore all’Ambiente. «Lo scorso 25 giugno – ha spiegato l’Assessore – insieme al dirigente del settore Ambiente, Domenico Richichi abbiamo avuto un incontro alla Camera di Commercio col presidente Antonino Tramontana, col presidente di Confcommercio, Lorenzo Labate e il presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio; in un’ottica di collaborazione con gli esercenti per il miglioramento del servizio di raccolta per le utenze non domestiche food e no food del Corso Garibaldi, traverse e Lungomare Falcomatà».

«In questo contesto – ha affermato Burrone – c’è da evidenziare che cambieranno gli orari di raccolta: non più la sera bensì, per le utenze non domestiche no food, dalle 13 alle 14.30; per le utenze non domestiche food entro le ore 7.00 del giorno indicato. Il vantaggio ottenuto, senza ulteriori costi per l’Amministrazione, è che la raccolta di carta e cartone passa da una a tre volte alla settimana. Per l’organico si passa da tre a quattro volte invece. Il ritiro aggiuntivo, in accordo con le associazioni datoriali, è previsto la domenica mattina per le utenze non domestiche food che il sabato hanno molta attività e produzione.

Rimane immutato invece il ritiro dell’organico anche lunedì, relativo alla produzione della domenica sera. Nei giorni successivi all’incontro con le associazioni Ecologia Oggi ha iniziato il lavoro di sensibilizzazione e distribuzione dei nuovi calendari di raccolta».

Conclude l’Assessore Burrone: «Quando si collabora e si dialoga tutti seduti allo stesso tavolo le cose si possono realizzare producendo risultati per migliorare i servizi forniti all’utenza e garantendo maggior decoro della città nelle ore notturne della movida».

Comunicato Stampa