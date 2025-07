Infografica MiTur, il 2025 del turismo italiano all’insegna della componente estera

Volano spesa, permanenza media e presenze, trainate dai viaggiatori stranieri. A giugno, saturazione Italia top su competitor europei. Il turismo italiano viaggia a velocità sostenuta anche nel 2025: oltre 8,6 miliardi di euro di spesa turistica estera (+6,44% sul 2024 e +29,13% sul 2019) e le presenze (quasi +7% sul 2019); in particolare, l’Italia è la seconda destinazione europea per crescita delle presenze turistiche rispetto al 2019, con un +8,3%, dietro alla sola Spagna (+11,2%). Protagonista assoluta la componente straniera, che, in termini di presenze, cresce del +16% circa sul 2019 e del +1,63% sul 2024.

Insomma, i dati relativi al primo trimestre dell’anno indicano un’industria turistica in buona salute.

In crescita anche la permanenza media, che si attesta sulle 3,30 notti per gli stranieri e sulle 2,64 per gli italiani. Mentre gli oltre 19 milioni di passeggeri aeroportuali di aprile fanno registrare un +7,3% sullo stesso mese dello scorso anno: Milano Linate, Bari e Napoli gli aeroporti che segnano il tasso più elevato di crescita.

A giugno 2025, l’Italia mostra un livello di saturazione OTA superiore rispetto ai principali Paesi competitor, pari al 46,7%, con un prezzo medio di 146,40 euro (il secondo più basso dopo la Francia). La Provincia Autonoma di Bolzano, Campania e Sardegna le mete con il tasso più alto. Il sentiment dei viaggiatori, nel periodo gennaio-aprile, ammonta a 84,5/100, con il segno positivo su tutte le categorie (attrattive, ristorazione, intrattenimento, affitti brevi, ricettività, trasporti).

Qui l’infografica realizzata dall’Ufficio Statistica e l’Osservatorio Nazionale del Turismo del Ministero, nel dettaglio: https://www.ministeroturismo.gov.it/dati-e-statistiche/infografica-settimanale/

fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it/infografica-mitur-il-2025-del-turismo-italiano-allinsegna-della-componente-estera/