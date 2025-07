Lavinio (Rm). Rottweiler aggredisce 2 fratellini: gravi in ospedale

18:55 – Due fratellini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio, vicino Roma. I piccoli sono stati trasportati in ospedale al Bambin Gesù in codice rosso con l’eliambulanza, ma in base alle ultime notizie, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita anche se in condizione gravi.

L’aggressione da parte del cane è avvenuta in maniera repentina mentre i due stavano giocando nel giardino dopo aver scavalcato una recinzione. Sul posto i Carabinieri che indagano per comprendere bene cosa sia accaduto a Lavinio mentre il rottweiler, dotato di regolare microchip, è stato affidato al servizio veterinario della ASL competente. (foto di repertorio)

LL