LineaAme Couture a “Moda Roma Award

Sabato 5 Luglio, il prestigioso brand LineaAme Couture sfilerà a Villa Altieri, una delle più insigni dimore storiche seicentesche di Roma, situata nel cuore del quartiere Esquilino. L’occasione sarà la rinomata kermesse “Moda Roma Awards”. L’evento, magistralmente organizzato da Sabina Prati e dal celebre giornalista e conduttore di Radio Radio, Stefano Raucci – che avrà anche l’onore di presentare la serata –, ha ottenuto il prezioso contributo della Regione Lazio e il patrocinio di Roma Capitale Città Metropolitana.

Questa kermesse è ormai un punto di riferimento imprescindibile per il mondo della moda, distinguendosi per la capacità di portare in passerella e premiare non solo i giovani talenti emergenti delle Accademie e degli Istituti di Moda italiani e internazionali, ma anche stilisti già affermati, fungendo da crocevia per la creatività e l’innovazione. LineaAme Couture presenterà in passerella una collezione d’alta moda composta da un’elegante selezione di tute da cocktail e da sera.

Queste creazioni si distinguono per le delicate nuance e l’impareggiabile comfort. La tuta, capo iconico per eccellenza, incarna intrinsecamente stile e versatilità. Nata originariamente come espressione del Futurismo, ha intrapreso un’affascinante evoluzione, trasformandosi da audace alternativa a simbolo di raffinata praticità. La stilista, originaria della Bolivia, risiede a Bergamo, dove dal 2014 ha inaugurato l’Atelier “Sartoria Smeralda” insieme alla sorella. La sua vocazione per la sartoria è sbocciata fin dall’infanzia, all’età di soli tredici anni, immersa com’era in una famiglia di sarte – prima la nonna e poi la madre –, che le hanno saputo tramandare questa profonda passione.

Il suo percorso professionale è costellato di successi: ha già ricevuto ben quattro importanti riconoscimenti in Italia, testimonianza inequivocabile del crescente apprezzamento per il suo operato. Il suo sogno più grande è espandere la notorietà del proprio brand a livello globale, consentendo così a un pubblico sempre più vasto di scoprire l’intrinseca bellezza e l’unicità delle sue creazioni. Per lei, la moda trascende il semplice mestiere, configurandosi come un’autentica e viscerale passione.

Nel magnifico giardino di Villa Altieri, oltre alle creazioni di LineaAme Couture, sfileranno anche gli abiti realizzati dagli allievi del Liceo Ugo Foscolo di Ostia e di Alta Moda Academy di Roma. Accanto ai lavori delle Accademie, calcheranno la passerella le stiliste Sladana Krstic e Marina Corazziari, l’Emyli Atelier, e gli abiti di NeroLuce Made in Rebibbia, creazioni realizzate da giovani detenute che, attraverso la moda, hanno trovato un profondo riscatto personale e sociale. La serata sarà inoltre arricchita da momenti musicali di grande impatto, che vedranno protagonisti il talentuoso musicista Maurizio Iovino e la coinvolgente cantante Fabiana Conetta.

comunicato stampa