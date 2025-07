L’OLAF sostiene la repressione coordinata della rete transfrontaliera di sigarette contraffatte in Italia e Romania

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha svolto un importante ruolo di coordinamento in un’operazione congiunta su vasta scala che ha smantellato una rete criminale transfrontaliera coinvolta nella produzione illecita e nel contrabbando di sigarette contraffatte, con dazi evasi stimati in un totale di circa 9,8 milioni di euro .

La rete, coordinata da cittadini rumeni, moldavi e italiani, gestiva impianti di produzione illegali sia in Romania che in Italia, con ingenti quantità di prodotti del tabacco contraffatti destinati alla distribuzione in tutta l’Unione Europea.

L’operazione, condotta il 3 giugno 2025, è stata il risultato di un’ampia condivisione di informazioni di intelligence tra l’OLAF, le autorità rumene, tra cui la Direzione per le indagini sulla criminalità economica dell’Ispettorato generale della polizia (IGPR), la polizia della contea di Caraș-Severin (IPJ Caraș-Severin) e la Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo (DIICOT), nonché la Guardia di Finanza italiana e l’Unità di polizia economica di Bologna.

In Romania, perquisizioni coordinate nelle contee di Timiș e Arad hanno portato al sequestro di circa 25 milioni di sigarette conservate in 2.500 scatole . Quattro individui sono stati arrestati nella contea di Timiș mentre maneggiavano merci di contrabbando. Altri due sospettati sono stati fermati dalla DIICOT il 4 giugno. Queste azioni sono state supportate dall’Autorità doganale rumena.

Contemporaneamente, in Italia, è stata scoperta una fabbrica clandestina di sigarette in un’area industriale dell’Emilia-Romagna. Il sito era dotato di macchinari all’avanguardia per la replicazione di confezioni di marca. Gli investigatori hanno sequestrato 14 tonnellate di sigarette contraffatte, oltre 10 tonnellate di tabacco grezzo e un’ingente quantità di materiali di confezionamento.

La portata dell’operazione illecita evidenzia la minaccia finanziaria che grava sul bilancio dell’UE e sul commercio legittimo. Il ruolo dell’OLAF è stato determinante nel garantire una rapida cooperazione transfrontaliera, evidenziando il suo mandato di tutelare gli interessi finanziari dell’UE e contrastare la frode organizzata.

comunicato stampa – fonte: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/olaf-supports-coordinated-crackdown-cross-border-counterfeit-cigarette-network-italy-and-romania-2025-07-01_en