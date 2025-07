Tribunale di Locri dichiara Lucano decaduto da Sindaco di Riace

Mimmo Lucano, attualmente Parlamentare Europeo, eletto con la lista Alleanza Verdi e Sinistra, è stato dichiarato decaduto da sindaco di Riace. Il Tribunale di Locri non ha fatto altro che applicare quanto previsto dalla la legge Severino. La sentenza è stata depositata oggi dai giudici, che hanno accolto il ricorso presentato al Tribunale civile dalla prefettura di Reggio Calabria, come. Mimmo Lucano era stato coinvolto nel processo Xenia. Il diretto interessato ha dichiarato che tramite i suoi legali presenterà appello. “sentenza che reputo ingiusta perché ritengo che, nel mio caso, la legge Severino non era applicabile. Resterò sindaco, comunque, fino a quando la mia condanna non sarà definitiva” questa la sua dichiarazione riportata dall’Ansa. (foto di repertorio)

FMP