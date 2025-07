Turchia: nuovo colpo all’Opposizione, arrestato un secondo Sindaco Anti-Erdogan

Le autorità turche hanno condotto una vasta operazione che ha portato all’arresto dell’ex sindaco di Smirne, Tunç Soyer, esponente di spicco del Partito Popolare Repubblicano (CHP), la principale formazione di opposizione al Presidente Recep Tayyip Erdogan. Soyer sarebbe stato fermato con accuse che riguarderebbero truffa e frode, nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità negli appalti pubblici.

L’operazione ha coinvolto un numero significativo di persone: sono stati emessi ben 158 mandati di arresto, di cui 120 sarebbero già stati eseguiti. Tra i destinatari dei provvedimenti figurano numerosi funzionari e dirigenti del CHP, un segnale che fa temere una stretta mirata contro le figure chiave dell’opposizione.

Questo episodio si inserisce in un contesto politico già teso, a pochi mesi dall’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, anch’egli membro del CHP e ampiamente considerato il principale rivale politico di Erdogan. İmamoğlu, arrestato con accuse di corruzione, è stato successivamente sospeso dal suo incarico di sindaco.

Le indagini e gli arresti, che colpiscono figure di alto profilo dell’opposizione, sollevano interrogativi sulla natura delle accuse e sui tempi in cui queste operazioni vengono condotte. L’azione contro Soyer, in particolare, rafforza la percezione di una campagna mirata contro il CHP, in un momento cruciale per gli equilibri politici interni della Turchia.