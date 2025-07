Ucraina: le forze russe rivendicano il pieno controllo di Luhansk

La regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale, sarebbe ora “al 100% in mano russa”. Lo ha dichiarato alla televisione di Stato russa Leonid Pasechnik, capo della sedicente Repubblica Popolare di Luhansk. Sebbene la notizia non abbia ancora ricevuto conferma ufficiale da Mosca e Kiev abbia scelto di non commentare, la rivendicazione segna un potenziale sviluppo significativo nel conflitto in corso.

Allo stato attuale, le forze russe controllano circa il 20% del territorio ucraino internazionalmente riconosciuto. Tuttavia, la loro influenza è ben più ampia nelle quattro regioni parzialmente occupate che Mosca rivendica come proprie: Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. In queste “terre contese”, il controllo russo si estende a oltre il 70% del territorio. La presunta completa acquisizione di Luhansk, se confermata, rappresenterebbe un passo decisivo verso il consolidamento delle posizioni russe in uno dei principali obiettivi della loro offensiva.