UE-USA: Bruxelles propone tariffa universale del 10% in cambio di concessioni settoriali

In un tentativo di sbloccare l’impasse sui dazi transatlantici, l’Unione Europea si dichiara pronta ad accettare un’inedita tariffa universale del 10% su una vasta gamma delle proprie esportazioni verso gli Stati Uniti.

La mossa, rivelata dall’agenzia Bloomberg citando fonti vicine ai negoziati, rappresenta una significativa apertura da parte di Bruxelles, che tuttavia pone condizioni precise per la finalizzazione di un accordo commerciale.

L’offerta europea è subordinata all’impegno di Washington a ridurre le attuali imposizioni tariffarie su settori strategici per l’economia del Vecchio Continente.

Nello specifico, l’UE auspica una diminuzione dei dazi su prodotti chiave come i farmaceutici, le bevande alcoliche, i semiconduttori e gli aeromobili commerciali. La pressione di Bruxelles si concentra, inoltre, sull’ottenimento di sconti ed esenzioni significative per il settore automobilistico, attualmente gravato da un’imposta del 25%, e per le importazioni di acciaio e alluminio, che subiscono un dazio punitivo del 50%.

Queste tariffe, imposte unilateralmente dagli Stati Uniti in passato, hanno generato notevoli frizioni e distorsioni nel commercio bilaterale. La proposta europea mira a una ricalibrazione complessiva delle relazioni commerciali, cercando di bilanciare la concessione di una tariffa generalizzata con l’ottenimento di vantaggi competitivi in comparti ad alto valore aggiunto. L’esito di queste complesse trattative sarà determinante per la futura architettura del commercio transatlantico.

