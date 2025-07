Calabria. Mancano 10 pediatri di famiglia

La Calabria si trova ad affrontare una preoccupante carenza di pediatri di famiglia, con un deficit stimato di 10 professionisti già al 1° gennaio 2024. L’allarme arriva da un’analisi approfondita della Fondazione Gimbe sui pediatri di libera scelta, che evidenzia una situazione destinata a peggiorare drasticamente nei prossimi anni. Secondo lo studio Gimbe, che si basa sul rapporto ottimale di un pediatra ogni 850 assistiti (come previsto dall’ultimo Accordo Collettivo Nazionale), la regione accusa già un divario significativo.

Nonostante il numero medio di assistiti per pediatra in Calabria (892) sia leggermente inferiore alla media nazionale (900) e ben al di sotto del massimale di 1.000, la prospettiva futura è allarmante. Entro il 2028, ben 102 pediatri calabresi raggiungeranno l’età pensionabile di 70 anni. Questa ondata di pensionamenti rischia di aggravare ulteriormente la situazione, lasciando migliaia di bambini senza un punto di riferimento fondamentale per la loro salute. Un altro dato significativo emerso dall’analisi, come ricorda l’Ansa, è che il 78,9% degli assistiti in carico ai pediatri di famiglia in Calabria ha più di 5 anni. Questo suggerisce una possibile minore disponibilità per i più piccoli, che necessitano di cure e attenzioni specifiche nella primissima infanzia.

