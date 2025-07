Il Presidente della Repubblica e il Ministro della Difesa presenti alla consegna delle Aquile di pilota militare

Oggi, all’International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è tenuta la cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare al personale delle Forze Armate, dei Corpi Armati e non dello Stato, nonché al personale delle Forze Aeree straniere, che ha completato il percorso formativo presso le scuole di volo dell’Aeronautica Militare.

“Signor Presidente della Repubblica, la Sua presenza oggi, come in molte altre occasioni, è per noi motivo di onore e fiducia: rappresenta un segno concreto dell’attenzione che Lei costantemente dedica alle Forze Armate, al loro impegno e al loro quotidiano sacrificio. È una giornata speciale, quella odierna, soprattutto per i giovani piloti che ricevono oggi l’Aquila Turrita: un momento che resterà indelebile nella loro memoria. Accanto agli Allievi piloti italiani oggi qui ci sono colleghi stranieri che hanno completato il proprio percorso formativo presso le scuole di volo dell’Aeronautica Militare.

Un riconoscimento dell’eccellenza italiana nell’addestramento al volo, frutto di una visione moderna e lungimirante che ha fatto dell’Italia un modello a livello internazionale. L’Aquila Turrita che oggi consegniamo non è solo un simbolo: rappresenta l’assunzione di una precisa responsabilità. Quella di incarnare e difendere i valori fondanti della Difesa collettiva del nostro Paese, l’Italia, nel rispetto delle leggi e della Costituzione. A loro, a voi, l’Italia affida non solo velivoli d’avanguardia, ma una lungimirante visione, entrambi proiettati nel futuro: una formazione di eccellenza tecnologica, culturale, umana, fondata su innovazione e cooperazione internazionale.

Un esempio concreto è la scuola che ci ospita oggi – l’International Flight Training School (IFTS) – campus riconosciuto nel mondo come punto di riferimento per la qualità e la modernità del suo modello formativo. Questo è ciò che la Difesa rappresenta e deve rappresentare: assolvere alla sua missione primaria – difendere le libere istituzioni, la democrazia e garantire la sicurezza dei cittadini.

La Difesa contribuisce anche a costruire il futuro, rappresentando un formidabile motore di sviluppo, leva tecnologica, volano di innovazione e occupazione qualificata e sostenibile. Un settore capace di generare investimenti altrimenti irraggiungibili come pure ricadute concrete sul piano sociale, industriale, occupazionale e tecnologico. Oggi affidiamo a voi, giovani piloti, tecnologie complesse, che pochi sanno governare, ma che saranno fondamentali per tutelare il futuro di tutti noi. Eppure, per quanto sofisticata, nessuna tecnologia potrà mai sostituire ciò che oggi celebriamo: il giudizio, la responsabilità, la coscienza, il senso etico e la spinta morale.

Nessuna macchina potrà mai sentire, calcolare e valutare il peso di una scelta né avere, dentro di sé, la forza morale di un giuramento prestato. Ed è anche per questo che torna e diventa fondamentale la vostra missione: non vi affidiamo soltanto strumenti eccezionali, d’avanguardia, ma il compito più delicato di tutti: interpretare i nuovi scenari, avere sempre la forza di discernere tra il Bene e il Male come di scegliere sempre il bene nell’interesse del Paese.”

Così il Ministro Guido Crosetto all’IFTS di Decimomannu, in occasione della cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/il-presidente-della-repubblica-e-il-ministro-della-difesa-presenti-alla-consegna-delle-aquile-di-pilota-militare/74269.html