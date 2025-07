Iran Sospende Cooperazione con l’AIEA

Il programma nucleare iraniano torna al centro delle tensioni internazionali. Il Presidente della Repubblica Islamica, Masoud Pezeshkian, ha ufficialmente promulgato la legge che interrompe la cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. La decisione, ratificata dal Parlamento iraniano (Majlis o Assemblea Consultiva Islamica) lo scorso 25 giugno, rappresenta un’ulteriore sfida alla comunità internazionale.

La mossa di Teheran giunge in un clima di forte escalation. Secondo quanto riferito dalle autorità iraniane, la sospensione dei lavori con l’AIEA è una diretta conseguenza dei recenti raid statunitensi su tre siti nucleari iraniani, avvenuti pochi giorni prima, e dei dodici giorni di conflitto con Israele. Queste azioni, interpretate da Teheran come gravi violazioni della propria sovranità e sicurezza, avrebbero spinto il parlamento a votare per una risposta ferma.

La legge, la cui entrata in vigore è stata formalizzata oggi dal Presidente Pezeshkian, apre scenari preoccupanti sul futuro del programma nucleare iraniano. Senza la supervisione dell’AIEA, crescono i timori che l’Iran possa accelerare le proprie attività di arricchimento dell’uranio, sollevando nuovamente il dibattito sulla possibilità di una corsa agli armamenti nucleari nella regione.

L’AIEA, dal canto suo, aveva già espresso profonda preoccupazione per l’intenzione dell’Iran di sospendere la cooperazione, sottolineando che tale decisione comprometterebbe gravemente la capacità degli ispettori internazionali di verificare la natura pacifica del programma nucleare.

La comunità internazionale è ora chiamata a valutare le implicazioni di questa mossa, che potrebbe ulteriormente destabilizzare il Medio Oriente e rendere più complesso il percorso diplomatico per il controllo nucleare.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno ripetutamente chiesto a Teheran di tornare al pieno rispetto degli impegni assunti in passato, mentre l’Iran ha sempre insistito sulla natura esclusivamente pacifica delle sue attività nucleari, accusando le sanzioni e le azioni militari esterne di minare la propria sicurezza. La decisione di oggi segna un nuovo capitolo in questa complessa e delicata partita geopolitica.