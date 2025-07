Mosca: “Meno armi a Kiev, più vicina la fine del conflitto”

La decisione degli Stati Uniti di sospendere parzialmente alcune consegne di armi all’Ucraina sta riaccendendo il dibattito internazionale sulle possibili evoluzioni del conflitto. Dal Cremlino, il portavoce Dmitry Peskov ha commentato la notizia con una dichiarazione perentoria: “Meno armi vengono fornite a Kiev, più è vicina la fine del conflitto”. Le parole di Peskov riflettono la posizione russa, che vede nella diminuzione del supporto occidentale all’Ucraina un fattore chiave per la risoluzione, o quantomeno il congelamento, delle ostilità.

La mossa di Washington, annunciata ieri, ha scatenato immediate reazioni anche a Kiev. La diplomazia ucraina non ha perso tempo e ha convocato l’incaricato d’affari americano nella capitale, manifestando apertamente il proprio disappunto. Secondo fonti del Ministero degli Esteri ucraino, “qualsiasi ritardo” nelle consegne di armi sarebbe interpretato come un “incoraggiamento” per Mosca, indebolendo la posizione di difesa di Kiev sul campo di battaglia.

La preoccupazione è palpabile anche tra le fonti militari ucraine, che già lamentano le potenziali conseguenze sul fronte. “Faremo fatica senza armi USA”, hanno dichiarato fonti anonime della difesa a Kiev, sottolineando la dipendenza cruciale dell’esercito ucraino dai rifornimenti occidentali, in particolare per quanto riguarda i sistemi d’arma più sofisticati e le munizioni.

La sospensione parziale degli aiuti americani, motivata da Washington con la necessità di salvaguardare le proprie scorte nazionali, rischia di avere un impatto significativo sulla capacità di resistenza dell’Ucraina. Mentre Mosca intravede un’opportunità per accelerare la fine del conflitto alle proprie condizioni, Kiev si trova a fronteggiare una potenziale carenza di risorse in un momento critico della guerra. La situazione evolve rapidamente e le prossime settimane saranno cruciali per capire come questa decisione influenzerà le dinamiche sul terreno e i negoziati futuri.