ROAN Venezia: scoperto e sequestrato centro abusivo per la lavorazione e spedizione di molluschi bivalvi

Nell’ambito di una attività operativa finalizzata alla repressione del fenomeno della pesca abusiva in laguna, nei giorni scorsi, in località Venezia – Pellestrina i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia hanno proceduto al sequestro di un centro abusivo per la lavorazione e la spedizione dei molluschi bivalvi.

L’attività è derivata da una serie di appostamenti che hanno permesso di individuare diversi natanti che, durante la giornata, effettuavano brevi soste sulla banchina prospicente la laguna nei pressi di un’abitazione a Pellestrina. Ad insospettire i finanzieri è stata l’attività di una persona che, utilizzando una carriola, trasportava delle ceste all’interno di un prefabbricato costruito in un cortile. Verificato il manufatto, i militari hanno trovato diverse ceste contenenti acqua prelevata dalla laguna, utilizzate per la depurazione delle vongole veraci e attrezzature necessarie per la cernita, la pesatura ed il confezionamento dei molluschi bivalvi, che venivano avviati alla vendita illecita.

L’esame dei locali evidenziava evidenti carenze igieniche e la mancanza della documentazione sanitaria necessaria a qualificare la filiera del pescato che ne garantisce la salubrità ai fini del suo consumo umano. I militari hanno contestato violazioni amministrative per una somma di diecimila euro e provveduto al sequestro del manufatto, dell’attrezzatura rinvenuta e di oltre 100 Kg. di vongole veraci depositate nelle vasche.

Con la bella stagione la richiesta di prodotto subisce un notevole incremento che spesso porta all’approvvigionamento di pescato privo di tracciabilità con grave rischio per la salute del consumatore. Nell’ambito del settore economico della filiera ittica, rimane altissima l’attenzione dei militari delle Fiamme Gialle quale valido ed efficace presidio a tutela della salute pubblica e della libera concorrenza.