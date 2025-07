Saldi estivi 2025, la Calabria riparte dallo shopping consapevole: spesa tra 127 e 142 mln

“In Calabria si apre ufficialmente la stagione dei saldi estivi e lo fa sotto buoni auspici. Secondo i dati elaborati dal Centro studi di Confcommercio Calabria, il 75% dei cittadini ha intenzione di approfittare delle promozioni, segnale chiaro di una rinnovata fiducia nei consumi e nella ripresa economica. Con un giro d’affari atteso tra i 127 e i 142 milioni di euro, la regione mostra un dinamismo in linea con la media nazionale, anzi, in crescita rispetto allo scorso anno.

È un segnale che parte dal cuore del commercio di prossimità: piccole imprese con pochi dipendenti, pochi punti vendita, ma una grande determinazione. Il settore abbigliamento guida la ripartenza con il 57,1% delle attività coinvolte, seguito da accessori e calzature. E c’è fiducia: quasi tre imprese su quattro prevedono vendite in aumento rispetto al 2024. Flessibilità, marketing e qualità stanno ridefinendo le strategie commerciali. Il 57,1% degli operatori individua nell’andamento dell’economia il principale fattore d’influenza, ma cresce anche l’attenzione verso promozioni mirate, customer care e nuove preferenze dei consumatori.

Gli sconti partono con decisione: tra il 10% e il 60%, a seconda delle strategie. E i calabresi rispondono con consapevolezza. La spesa media stimata tra i 120 e i 200 euro riflette una clientela sempre più matura, attenta alla convenienza ma anche alla qualità, ai marchi e alla durabilità del prodotto. A livello territoriale, il maggiore impatto si registra a Cosenza e Reggio Calabria, seguite da Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Questo significa che i saldi non sono solo una questione di numeri, ma una dinamica che tocca l’intera regione, coinvolgendo attivamente oltre 750.000 consumatori tra i 18 e i 70 anni.

Come sottolinea la direttrice di Confcommercio Calabria, Maria Santagada: ‘I saldi estivi 2025 rappresentano un ritorno deciso nei negozi fisici, un segnale di vitalità per il commercio locale che resta un presidio insostituibile per le nostre comunità. Il consumatore calabrese si dimostra oggi più esigente, più attento, più consapevole del valore, non solo del prezzo.’ È così che la Calabria si prepara a vivere una stagione di acquisti all’insegna della fiducia, della qualità e del legame con il territorio. Una stagione dove ogni scontrino racconta una storia di ripartenza.”

