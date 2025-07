Savona: Arrestato il presunto responsabile di un tentato omicidio in Darsena

Nel pomeriggio di ieri, a Savona, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Savona, nei confronti di un cittadino italiano, ventiquattrenne, con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Il provvedimento è il risultato delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona, in relazione ad un grave episodio di violenza avvenuto recentemente: secondo quanto ricostruito, lo scorso 26 giugno nella zona della Darsena, l’indagato, al culmine di una lite, avrebbe colpito un uomo con un’arma da taglio, causandogli gravi ferite e mettendone in pericolo la vita. I due si conoscevano già e la lite sarebbe sfociata alle vie di fatto per pregressi attriti.

Quella sera un equipaggio della Squadra Volante era intervenuto in Piazza Mameli per la segnalazione di una persona che si era accasciata a terra dopo essere stata ferita da un’arma da taglio. Le conseguenti immediate attività investigative avviate dalla Squadra Mobile, anche tramite la visione di telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno consentito in poche ore di indentificare l’aggressore e di denunciarlo. Nel contesto si è appurato che quest’ultimo – avendo casualmente incontrato in Darsena la vittima – dopo un litigio scaturito per futili motivi, l’aveva colpita con due fendenti alla schiena.

Le mirate attività investigative, supportate anche dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno consentito alla Procura di raccogliere ulteriori riscontri per l’emissione del provvedimento motivato dai gravi indizi di colpevolezza raccolti, dalla gravità del fatto e delle modalità con cui è stato realizzato.

I poliziotti della Sq Mobile ieri hanno rintracciato l’uomo a Savona, in un’abitazione privata e lo hanno arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Genova-Marassi.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Savona/articolo/10366864e19db4e78328381309

(foto di repertorio)