Spagna: Vasto incendio in Catalogna causa 2 morti e migliaia di ettari bruciati

Due persone hanno perso la vita nel vasto incendio che da martedì pomeriggio sta devastando la zona di Torrefeta, in Catalogna. I corpi delle vittime sono stati ritrovati all’interno del perimetro del rogo, nel comune di Coscò, a circa 20 km dall’origine delle fiamme.

L’incendio, alimentato da forti raffiche di vento e dalle elevate temperature, ha già incenerito circa 5.000 ettari di terreno agricolo.

La Protezione Civile aveva inizialmente imposto il confinamento domiciliare, con porte e finestre chiuse, per circa 20.000 residenti di nove comuni catalani. Questa misura precauzionale si è resa necessaria a causa del denso fumo, che si è propagato fino a 300 chilometri, creando una colonna di 14 chilometri di diametro, un fenomeno senza precedenti nella regione.

Durante la notte, tuttavia, il confinamento è stato revocato in gran parte delle aree interessate.

Oltre al focolaio principale, un secondo incendio è divampato nello stesso distretto, a Sanauja, bruciando circa 40 ettari di vegetazione. Nonostante la vastità e l’intensità delle fiamme, i pompieri sono riusciti a stabilizzare il fronte del fuoco.

Le squadre di soccorso si stanno ora revisionando dell’intero perimetro per escludere ulteriori vittime e per prevenire nuove riattivazioni, soprattutto in considerazione dell’ondata di calore che persiste in alcune regioni della penisola iberica, con temperature record vicine ai 40 gradi.

Al. Co.

(foto di repertorio)