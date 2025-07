Tajani apre la Tavola Rotonda Italia-Malesia con il Primo Ministro Ibrahim

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On Antonio Tajani, apre oggi a Roma la Tavola Rotonda sul Partenariato Economico Italia-Malesia assieme al Primo Ministro malese Anwar Ibrahim, e al Ministro degli Investimenti, del Commercio e dell’Industria malese, Tengku Zafrul Aziz. All’evento saranno presenti numerosi esponenti del Governo malese, tra i quali il Ministro degli Esteri Mohamad Hasan.

La Malesia è la terza economia dell’ASEAN e la seconda in termini di reddito pro-capite della regione dopo Singapore. Con il più alto livello di infrastrutture dell’intero Sud-Est asiatico, la Malesia ospita un’industria avanzata nel settore dei microchip e dei semiconduttori ed è il quinto esportatore al mondo di GNL.

Nel 2024 l’interscambio tra Italia e Malesia è stato pari a 3,1 miliardi di euro, con un aumento delle esportazioni italiane del 23,4% (pari a 1,7 miliardi). Nel primo trimestre 2025 gli scambi bilaterali hanno registrato una crescita positiva del 26% (815 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2024, soprattutto nel campo della transizione energetica, dei macchinari industriali avanzati, delle infrastrutture e della produzione di energia e della difesa.

Roma e Kuala Lumpur sono legate da una profonda e solida amicizia, che il Governo italiano vuole rafforzare anche alla luce del Piano d’azione per l’accelerazione dell’export. La Tavola Rotonda offre un’opportunità concreta di promuovere la collaborazione e i vantaggi reciproci per le aziende, anche alla luce del negoziato recentemente riavviato per un Accordo di libero scambio tra Malesia e UE.

All’evento interverranno il Presidente di ICE, Matteo Zoppas, l’AD di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, l’Amministratore Delegato di Sace, Alessandra Ricci, e l’Amministratore Delegato di Simest, Regina Corradini d’Arienzo. Inoltre, prenderanno parte ai lavori oltre 50 rappresentanti selezionati di livello apicale di imprese e associazioni italiane e circa 30 aziende malesi.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/07/tajani-apre-la-tavola-rotonda-italia-malesia-con-il-primo-ministro-ibrahim/