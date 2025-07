Confartigianato Calabria: “La legge sulla blockchain è un primo passo, ora servono strumenti concreti per le imprese”

«L’approvazione della legge regionale che promuove l’utilizzo della tecnologia blockchain nella filiera agroalimentare calabrese è un primo passo nella giusta direzione. L’artigianato e la piccola impresa possono trarre vantaggio da strumenti capaci di garantire la tracciabilità dei prodotti, la sicurezza delle informazioni e la tutela del made in Calabria».

È quanto si legge in una nota di Confartigianato Calabria a commento dell’approvazione della legge “Promozione dell’utilizzo della tecnologia Blockchain nella tracciabilità dei prodotti agroalimentari”, che istituisce, tra l’altro, l’Albo delle imprese e degli enti aderenti al sistema blockchain e prevede la realizzazione di progetti pilota e percorsi formativi dedicati.

«Valutiamo positivamente – prosegue l’organizzazione – l’intenzione di sostenere la competitività delle filiere locali attraverso l’adozione di tecnologie digitali avanzate, ma riteniamo fondamentale che la norma non resti sulla carta. L’introduzione della blockchain non può trasformarsi in un ulteriore onere per le micro e piccole imprese, che rappresentano l’ossatura del nostro tessuto produttivo».

«Perché questa legge produca effetti concreti – aggiunge Confartigianato – sarà essenziale che la Regione accompagni l’attuazione con risorse finanziarie dedicate, strumenti semplici e accessibili, e un reale coinvolgimento degli attori economici. Solo così sarà possibile trasformare l’innovazione digitale in un fattore di inclusione e non di esclusione per le imprese più piccole».

Uno degli ostacoli più concreti è rappresentato proprio dalla scarsità di competenze tecniche specialistiche nel settore della blockchain, difficilmente reperibili sul mercato da parte delle imprese artigiane. «È fondamentale – sottolinea Confartigianato – prevedere anche azioni mirate di formazione professionale e supporto tecnico, altrimenti si rischia di generare un divario tra le imprese strutturate e quelle di dimensioni minori, già oggi penalizzate dalla difficoltà a trovare figure professionali adeguate».

«Confartigianato Calabria – conclude la nota – è pronta a collaborare con le istituzioni per costruire una filiera dell’innovazione capace di valorizzare l’identità produttiva del territorio. Servirà una governance chiara, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, per evitare che la blockchain resti una buona intenzione scollegata dalle esigenze reali del sistema produttivo».

comunicato stampa