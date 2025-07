Il Papa celebrerà la prima Messa per il Creato: appuntamento a Castel Gandolfo il 9 Luglio

Il prossimo 9 Luglio, a Castel Gandolfo a Roma, Papa Leone XIV guiderà la prima celebrazione della Messa “Pro custodia creationis”, una liturgia dedicata alla tutela dell’ambiente. Il formulario specifico, redatto appositamente, è stato presentato ufficialmente oggi.

La Messa sarà riservata a pochi partecipanti, poiché il Pontefice si troverà in villeggiatura. Come ha spiegato il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, prenderanno parte alla celebrazione coloro che lavorano nel Borgo Laudato Si’. Lo stesso Czerny ha precisato che la realizzazione del formulario liturgico è stata avviata nel corso del pontificato di Papa Leone XIV.