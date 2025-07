La Calabria del vino tra identità e risultati. Gallo: “La Regione continuerà a sostenere il comparto con interventi mirati”

La Calabria del vino è protagonista di una stagione di rinascita e riconoscimento, come evidenziato anche dalla stampa nazionale che accende i riflettori sul fermento culturale e produttivo che sta attraversando il comparto vitivinicolo regionale. Il percorso di valorizzazione che la Regione Calabria ha avviato con determinazione negli ultimi anni, investendo su identità territoriale, vitigni autoctoni e promozione internazionale ha portato in Calabria eventi come il Merano WineFestival tappa prestigiosa di una delle manifestazioni più interessanti del settore, che per la prima volta è approdata in Calabria, con focus su Cirò Doc e le eccellenze enogastronomiche locali.

A luglio tornerà invece a Sibari, all’interno del Parco Archeologico, la seconda edizione di Vinitaly and The City, evento che unisce vino, cultura e turismo, offrendo visibilità alle produzioni regionali in uno dei contesti storici più suggestivi del Mediterraneo.

Ma la visione della Regione guarda ancora più lontano: è ufficiale che nel 2026 la Calabria ospiterà una sessione del Concours Mondial de Bruxelles, una delle più importanti competizioni enologiche internazionali. Si tratta di un traguardo di rilievo assoluto, che conferma la credibilità raggiunta dalla Calabria sui mercati esteri e tra gli operatori del settore.

“Non è più tempo di parlare solo di potenzialità – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – oggi parliamo di risultati, di un’identità forte, di imprese coraggiose e di territori che hanno imparato a raccontarsi. La Calabria è diventata un laboratorio di viticoltura autentica e sostenibile, il successo a Cirò del Merano WineFestival l’evento del Vinitaly and The City che tornerà a luglio nell’area archeologica di Sibari fino al Concours Mondial de Bruxelles del 2026, sono tappe fondamentali di un progetto che guarda al futuro con ambizione e radici ben salde nella nostra storia. La Regione Calabria continuerà a sostenere il comparto con interventi mirati e strategie di sistema – conclude Gallo – consapevole che il vino rappresenta oggi non solo un prodotto d’eccellenza, ma un vero ambasciatore del territorio, della cultura e della visione contemporanea di una regione che sta imparando a raccontarsi al mondo”.

Comunicato Stampa https://www.regione.calabria.it/la-calabria-del-vino-tra-identita-e-risultati-gallo-la-regione-continuera-a-sostenere-il-comparto-con-interventi-mirati/