OLAF ed EUIPO uniscono le forze per combattere la contraffazione nei prodotti di uso quotidiano

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno organizzato congiuntamente una conferenza di due giorni ad Alicante, in Spagna, per discutere le tendenze attuali ed emergenti in materia di reati contro la proprietà intellettuale (PI) nel settore dei beni di largo consumo (FMCG). L’evento si è svolto l’1 e il 2 luglio e ha riunito oltre 50 partecipanti, tra cui funzionari doganali, forze dell’ordine, autorità di vigilanza del mercato, organismi dell’UE e internazionali e rappresentanti del settore.

I cosiddetti beni di largo consumo (FMCG) includono beni di uso quotidiano come prodotti per la cura della persona e della casa, alimenti confezionati, snack, bibite e batterie per uso domestico. Questi articoli sono spesso presi di mira dai truffatori a causa dell’elevata domanda da parte dei consumatori, della breve durata di conservazione e dell’elevato fatturato che raggiunge centinaia di miliardi ogni anno.

La portata economica di questo settore lo rende un obiettivo redditizio per i prodotti contraffatti, che stanno entrando sempre più spesso nelle case dei consumatori. Tuttavia, i prodotti contraffatti non solo danneggiano le attività commerciali legittime, ma possono anche rappresentare gravi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, poiché spesso non sono conformi agli standard e alle normative europee. L’infiltrazione di prodotti falsi provoca danni economici significativi, compromettendo la concorrenza leale, causando perdite di fatturato per i produttori legittimi e, in ultima analisi, la perdita di posti di lavoro nei settori interessati.

Per affrontare questa crescente minaccia, l’OLAF e l’EUIPO hanno organizzato congiuntamente una conferenza di due giorni dal titolo ” The Counterfeit Closet: Uncovering Fake Products in Your Home and on Your Shelf ” (L’armadio delle contraffazioni: come scoprire i prodotti falsi in casa e sugli scaffali), tenutasi presso la sede dell’EUIPO ad Alicante, in Spagna.

L’obiettivo era condividere informazioni e buone pratiche, discutere gli strumenti di contrasto e spunti pratici su come migliorare l’individuazione e rafforzare la cooperazione per proteggere consumatori e imprese dai prodotti falsi. Per ulteriori informazioni, consultare la notizia dell’EUIPO.

“Questa conferenza rappresenta un ulteriore passo concreto nel rafforzamento della lotta dell’UE contro le frodi che coinvolgono la proprietà intellettuale”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’OLAF, Ville Itälä. “Collaborando oltre i confini e i settori, siamo meglio attrezzati per fermare la contraffazione alla fonte e proteggere i consumatori, l’industria e i mercati europei”.

La conferenza fa parte di una cooperazione in corso tra l’OLAF e l’EUIPO, nell’ambito di un accordo sul livello di servizio avviato nel 2022. Insieme, le due istituzioni organizzano ogni anno importanti eventi di condivisione delle conoscenze, incentrati sul rafforzamento dell’applicazione della legge contro i reati contro la proprietà intellettuale.

comunicato stampa