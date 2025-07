Ryanair cancella 170 voli per lo sciopero dei controllori di volo francesi

Nuova giornata nera per il traffico aereo europeo. Ryanair ha annunciato la cancellazione di 170 voli a seguito dello sciopero dei controllori di volo in Francia, lanciando un appello accorato alla Commissione europea affinché intervenga “con urgenza” nella riforma del sistema di controllo del traffico aereo comunitario, come riporta l’AGI.

Secondo la compagnia low-cost irlandese, lo sciopero non solo impatta i collegamenti da e per la Francia, ma compromette anche tutti i sorvoli sullo spazio aereo francese, generando effetti domino sui voli diretti verso altri Paesi europei. “La Francia continua a dimostrarsi incapace di tutelare i sorvoli durante gli scioperi nazionali, a differenza di quanto avviene in altri Stati membri,” si legge nel comunicato ufficiale.

Ryanair sottolinea come migliaia di passeggeri siano coinvolti nonostante non abbiano pianificato viaggi da o per la Francia, ma siano semplicemente in transito sopra il territorio francese. Destinazioni come Regno Unito, Grecia, Spagna e Irlanda risultano quindi fortemente penalizzate da una protesta che, secondo la compagnia, evidenzia un grave deficit strutturale a livello europeo.

Ile And