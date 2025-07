Successo per l’evento di ASD Cuban Dance, Cardia: “Spettacolo che valorizza la periferia”

L’iniziativa, organizzata insieme all’associazione Nonni in Gamba del maestro Pippo Campolo e con la preziosissima collaborazione di Alberto Campolo e Daniela Calabrese, si è svolta al rione Ferrovieri presso la piazza Leopoldo Trieste. L’evento voluto fortemente dai maestri della scuola di ballo Carmelo Foti e Noemi Montalto insieme all’associazione Nonni in Gamba del maestro Pippo Campolo ed ai promotori della Kizomba dello Stretto Alberto Campolo e Daniela Calabrese, si è svolto al Rione Ferrovieri presso la Piazza Leopoldo Trieste. A condurre la serata Daniela Calabrese, tra gli ospiti che hanno divertito ed entusiasmato il pubblico presente Benvenuto Marra e Pasquale Capri’.

Oltre 500 reggini hanno ammirato le esibizioni dei vari gruppi partecipanti, con la presenza degli associati che si sono cimentati in splendide coreografie durante le pause dello spettacolo. All’evento ha preso parte il consigliere comunale Mario Cardia che complimentandosi con tutti coloro che hanno collaborato al successo dell’iniziativa ha affermato: “Una serata magica, piena di sorprese, una festa per salutare e celebrare un altro anno ricco di successi per i neo sposi Carmelo e Noemi ai quali rinnovo i migliori auguri ed il loro staff.

E ancora: “Esprimo grande soddisfazione per questi traguardi raggiunti, per il luogo scelto che valorizza come merita la periferia sud che ha bisogno di eventi di qualità come questi, rivolgo poi una menzione speciale al presidente Carmelo ed a Noemi, per questa annata entusiasmante culminata con il grande successo di pubblico e spettacolo di Piazza Leopoldo Trieste. Credo che sia dovere delle istituzioni valorizzare e sostenere le realtà positive del nostro territorio come l’Asd Cuban Dance, conclude Mario Cardia.

comunicato stampa