“Teatro nei Capoluoghi”, Capponi incontra delegazioni Comuni

L’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, ha presieduto, oggi in Cittadella a Catanzaro, la riunione tecnica di avvio del progetto “Teatro nei Capoluoghi”, alla presenza delle delegazioni dei cinque Comuni capoluogo di provincia della Regione Calabria., Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato anche la dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità, Maria Antonella Cauteruccio, e la dirigente del settore Cultura, Ersilia Amatruda, l’assessore Capponi, ha illustrato alle delegazioni dei Comuni capoluogo, gli obiettivi e le aspettative che la Regione si è posta per la valorizzazione della cultura teatrale in Calabria.

“Abbiamo iniziato con i Comuni capoluogo di provincia – ha detto Capponi – perché questa è la scheda che è stata finanziata nell’ambito della delibera Cipess n. 17 del 23 aprile 2024, attraverso le risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, e rientra tra gli interventi previsti dall’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione siglato tra la Regione e il Governo nel febbraio del 2024. È chiaro che, qualora il Governo dovesse destinarci altre somme, è mia intenzione continuare su questa scia con i teatri meritevoli di attenzione, delle altre città calabresi. Ecco che questo primo lancio rappresenta in un certo senso anche un banco di prova sulla fattibilità del progetto, visti i tempi molto stringenti che il Fondo Sviluppo e Coesione ci impone”.

Le delegazioni hanno garantito che, nei prossimi dieci giorni, provvederanno agli adempimenti di loro competenza affinché le convenzioni siano pienamente operative e, quindi, possano essere trasferiti i fondi dedicati. “Dal rispetto dei tempi di questo progetto – ha aggiunto Cauteruccio – dipenderà anche lo sviluppo delle altre linee progettuali che la Regione ha programmato nel suo Piano triennale teatrale 2025/27, e per il quale le città capoluogo di provincia saranno chiamate ad un salto di qualità importante da fare insieme”.

comunicato stampa