Vibo Valentia. Per protesta per mancata operazione madre si versa benzina addosso

Mattinata “complicata” all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia dove un 66enne in segno di protesta per il fatto che la madre non veniva operata si cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco. Attimi di panico rientrati grazie all’intervento del caposala che ha tolto al soggetto l’accendino che teneva in mano, scongiurando così il peggio.

Dopo che la situazione è stata riportata alla calma e che sono state avvisate le Forze dell’Ordine dell’Accaduto, pare che si sia deciso di intervenire sull’anziana signora, ultranovantenne, ricoverata da oltre una settimana per la frattura del femore in base a quanto riporta l’Ansa. Sulla vicenda fortunatamente a lieto fine è intervenuto anche il direttore sanitario dell’ASP di Vibo Valentia, Francesco Ascoli.

Fabrizio Pace