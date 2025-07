20 feriti per incidente a Flixbus sulla tratta Copenaghen-Vienna

09:45 -Un grave sinistro stradale ha interessato un autobus della compagnia Flixbus nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 2:40, lungo l’autostrada A19 nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, nei pressi della località di Roebel. Il mezzo, che trasportava cinquantatré passeggeri, si è “coricato” su un fianco, causando un’immediata mobilitazione dei soccorsi.

Secondo quanto riportato dai media locali, tra cui l’agenzia Dpa, il bilancio provvisorio indica che venti persone hanno riportato ferite, una delle quali verserebbe in condizioni serie. Fortunatamente, non si registrano vittime. Il pullman era partito da Copenaghen e la sua destinazione finale era Vienna.

A seguito dell’incidente al mezzo Flixbus, la circolazione stradale è stata interrotta in direzione Berlino per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare le cause del “ribaltamento”. (foto di repertorio)

LL