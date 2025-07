Un nuovo regolamento per aggiornare il sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel credito al consumo, in particolare quelle legate al furto di identità. Il ministero dell’economia e delle finanze è intervenuto sul testo attualmente in vigore, risalente al 2014, per renderlo più moderno, sicuro e coerente con le nuove normative in materia di protezione dei dati personali (es. il GDPR europeo) e con le nuove forme di frode emerse per via dei continui sviluppi tecnologici.

Tra le principali novità introdotte con lo schema di regolamento ci sono l’implementazione della finalità antiriciclaggio del Sistema di prevenzione, disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, riduzione dell’importo dovuto per ogni richiesta di autenticità dei dati. Il dipartimento economia del MEF ha avviato una consultazione pubblica aperta sullo schema di decreto ministeriale che disciplina il nuovo regolamento: chiunque sia interessato, cittadini, aziende, associazioni, può inviare osservazioni o suggerimenti entro il 7 agosto 2025 all’indirizzo PEC: dt.dlgs141.2010@pec.mef.gov.it. I contributi ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli.

fonte: https://www.mef.gov.it/inevidenza/Credito-al-consumo-nuovo-regolamento-contro-le-frodi/