Cremlino: “nessuna soluzione diplomatica immediata in Ucraina”

La speranza di una rapida soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina si allontana ulteriormente. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato oggi che una tale via “al momento non è possibile”, confermando lo stallo già emerso dal colloquio telefonico di ieri tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Peskov ha ribadito con fermezza la posizione di Mosca: “Non arretriamo sui nostri obiettivi”. Ha poi aggiunto che, sebbene la Russia preferisca la via diplomatica, “finché non è possibile, continuiamo l’operazione militare speciale”. Questa dichiarazione chiarisce che l’offensiva russa proseguirà fino al raggiungimento degli scopi prefissati dal Cremlino, escludendo per ora un’interruzione delle ostilità per favorire i negoziati.

Interrogato sulla presunta “frustrazione” espressa dal presidente Trump in merito alla situazione, Peskov ha risposto concisamente: “Siamo attenti a tutte le affermazioni del presidente Trump”. Una frase che suggerisce come il Cremlino stia monitorando attentamente le posizioni di Washington, pur mantenendo salda la propria linea.

L’attuale fase del conflitto sembra dunque caratterizzata da una totale assenza di spiragli negoziali, con entrambe le parti che mantengono posizioni rigide. Questo scenario preannuncia una continuazione delle operazioni militari, con crescenti preoccupazioni per le sue conseguenze umanitarie e geopolitiche.