“L’esplosione di un distributore di carburante, avvenuta questa mattina a Roma, ha tragicamente provocato numerosi feriti, in particolare tra i soccorritori accorsi per mettere in sicurezza l’intera area.

In un momento così difficile, il mio pensiero più sincero va a tutte le persone rimaste ferite, cui rivolgo, a nome della Difesa e mio personale, l’augurio di una pronta e completa guarigione.

Mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza desidero esprimere la mia più profonda riconoscenza per il coraggio e la dedizione, a tutte le donne e gli uomini impegnati sul campo.

Un pensiero particolare va al Maresciallo Capo dei Carabinieri Gregorio Assanti che, con straordinario senso del dovere e senza alcuna esitazione, è intervenuto in una situazione ad altissimo rischio per portare in salvo una persona gravemente ustionata, riuscendo a portarla in ospedale con l’auto di servizio.

Un gesto che ha salvato una vita e che incarna pienamente i valori dell’Arma e della nostra Difesa“. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/esplosione-roma-carabiniere-porta-in-salvo-una-persona-gravemente-ustionata/74576.html