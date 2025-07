Gaza: le parti discutono, la regua USA è in bilico

Hamas sta attualmente intavolando discussioni approfondite con le altre fazioni palestinesi in merito alla proposta di cessate il fuoco a Gaza, patrocinata dagli Stati Uniti. L’obiettivo è formulare una risposta ufficiale da presentare ai mediatori non appena questi colloqui interni saranno conclusi. Nonostante fonti vicine al gruppo abbiano inizialmente ventilato una “risposta positiva”, la concretizzazione di un accordo per una tregua di sessanta giorni rimane in una fase di delicato equilibrio.

Le principali “riserve” di Hamas vertono sull’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia, sul ritiro delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) – per le quali la proposta non specifica tempistiche o mappe dettagliate – e sull’irrinunciabile esigenza di una cessazione definitiva delle ostilità.

Dal canto suo, Israele ha già manifestato il proprio assenso alla proposta americana, come annunciato nei giorni scorsi dal Presidente Donald Trump, e filtra un moderato ottimismo in attesa dell’incontro tra il Premier Benjamin Netanyahu e il Presidente Trump alla Casa Bianca, previsto per lunedì prossimo. Tuttavia, il governo israeliano deve confrontarsi con le posizioni dell’ultradestra, i cui militanti, sono molto meno propensi a concedere concessioni ad Hamas. Il Ministro dell’Energia, Eli Cohen, membro del gabinetto di sicurezza, ha comunque dichiarato che esiste “sicuramente la disponibilità a raggiungere un accordo”.

A esercitare una pressione costante per l’intesa sono i familiari degli ostaggi, che continuano a invocare il rilascio immediato di tutti i rapiti, vivi e morti, come dimostrato dalla recente diffusione di un video di due giovani ostaggi. Lo stesso Netanyahu ha visitato il kibbutz Nir Oz, teatro dell’eccidio del 7 ottobre, incontrando la madre di un ostaggio.

Nel frattempo, la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza si aggrava ulteriormente, assumendo contorni catastrofici, esacerbata dal caldo torrido e dalla cronica penuria d’acqua. I bollettini quotidiani continuano a riportare nuove vittime di guerra, con almeno 94 decessi denunciati dalla fazione palestinese, che ha segnalato anche un raid contro una scuola-rifugio e spari contro civili in fila per gli aiuti. Ulteriori ombre emergono sull’operato dei contractor americani preposti alla sorveglianza dei centri di smistamento aiuti gestiti dalla Gaza Foundation, un ente controverso sostenuto da USA e Israele ma non dall’ONU.

L’Associated Press ha rivelato che questi contractor utilizzano munizioni vere e granate stordenti, con testimonianze che indicano una carenza di qualifiche e controlli su parte del personale. Nuovi interrogativi sorgono anche sull’IDF: l’esame dei frammenti di un ordigno utilizzato in un recente raid su un internet cafè suggerirebbe l’impiego di una bomba Mk-82 da 230 chili, classificata come “arma illegale” da esperti dei diritti umani. Tutto questo ostacola in dialogo disteso e volto a trovare dei punti di contatto tra le due fazioni ma pare che a differenza dai tentativi precedenti questa volta ci sia l’effettiva volontà dei contendenti a venrisi incontro stemperare una situazione ormai insostenibile per la popolazione civile.

