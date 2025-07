Il Vice Ministro Cirielli visita il Centro Spaziale del Fucino

Il Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, si è recato oggi in visita al Centro Spaziale “Piero Fanti” del Fucino (L’Aquila), attualmente gestito da Telespazio S.p.A.

“Realtà come quella del Centro Spaziale del Fucino danno all’Italia una marcia in più nel settore dello spazio e dei sistemi satellitari, di rilevanza strategica sempre maggiore in ogni ambito, dalla sicurezza alla telemedicina, dalla connettività allo sviluppo” ha commentato il Vice Ministro, che ha specificato come il Centro rappresenti un’eccellenza tecnologica d’avanguardia, anche grazie alla rete di collaborazioni internazionali con grandi partner europei come Francia e Germania.

Con le sue 170 antenne e i suoi 370.000 mq di superficie, il Centro Spaziale del Fucino è infatti riconosciuto come il primo e più importante “teleporto“ al mondo per usi civili. All’interno del Centro hanno inoltre sede il Centro di Controllo e Pianificazione di Missione della costellazione satellitare per l’osservazione della Terra COSMO-SkyMed e uno dei due Centri di Controllo che gestiscono il sistema europeo di navigazione e localizzazione satellitare Galileo. (foto di repertorio)

