Independence Day, messaggio di Mattarella a Trump

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, il seguente messaggio: «La celebrazione dell’Independence Day mi offre l’opportunità di formulare a Lei, signor Presidente, e all’amico popolo americano le più cordiali felicitazioni della Repubblica Italiana e mie personali.

Gli Stati Uniti costituiscono un partner insostituibile per l’Italia. La solidità dei rapporti bilaterali e la straordinaria intensità del dialogo politico sono riflesso di un legame fortemente sentito e partecipato dai nostri popoli. Proficui scambi a livello economico, culturale e sociale – che si avvantaggiano dell’apporto della dinamica comunità italo-americana – contribuiscono ad uno storico partenariato che intendiamo continuare a consolidare su basi di equità e reciproca prosperità.

Di fronte a una congiuntura internazionale caratterizzata da sfide molteplici e complesse, a partire dalle drammatiche situazioni in Ucraina e Medio Oriente, Stati Uniti e Italia condividono l’obiettivo di promuovere percorsi di stabilizzazione e di pace – oggi così compromessi – favorendo la cooperazione e la sicurezza globale. In questo contesto, denso di criticità e tensioni, la perdurante centralità del vincolo transatlantico resta la chiave per affrontarle con efficacia. In occasione di questa importante ricorrenza, desidero rinnovare vivissimi auguri di prosperità per la Sua persona e per tutti i cittadini degli Stati Uniti d’America».

fonte: https://www.quirinale.it/elementi/134888